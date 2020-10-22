Об этом он заявил в интервью “Осень-2020: победы и вызовы” четырем украинским телеканалам.

Зеленский также считает целесообразным усиление ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий.

По словам президента, решение об усилении ответственности за нарушение карантина является взвешенным и правильным.

“Наши люди расслабились, но не носить маску – это не правильно. Человек должен знать: если он не носит маску, сразу можно штрафовать, а не админпротокол и в суде это все разбивается”, – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что изменения в законодательство вряд ли внесут до местных выборов.

“Решение принимают депутаты. Никто перед выборами ничего не будет делать, они боятся”, – добавил президент.

Он добавил, что регулярно проводит совещания, в частности с представителями местной власти, об опасности новой волны эпидемии. И уже начаты уголовные производства против городских голов из-за несоблюдения карантина.