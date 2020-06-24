В пятницу, 26 июня, президент Владимир Зеленский посетит Херсонскую область и откроет искусственное футбольное поле в Новой Каховке.

Об этом сообщает местное издание “Мост”, ссылаясь на план поездки, который разработали в Херсонской ОГА.

В Новую Каховку президент полетит на вертолете, сразу после подписания концессионного договора порта Херсон. Там его встретит новокаховский городской глава Владимир Коваленко. После чего Зеленский откроет реконструированное искусственное футбольное поле “Днепр” стадиона “Энергия”.

Кроме того, планируется, что глава государства после Новой Каховки поедет в винодельческое хозяйство.