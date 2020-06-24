Об этом сообщает местное издание “Мост”, ссылаясь на план поездки, который разработали в Херсонской ОГА.
В Новую Каховку президент полетит на вертолете, сразу после подписания концессионного договора порта Херсон. Там его встретит новокаховский городской глава Владимир Коваленко. После чего Зеленский откроет реконструированное искусственное футбольное поле “Днепр” стадиона “Энергия”.
Кроме того, планируется, что глава государства после Новой Каховки поедет в винодельческое хозяйство.
- Ранее партия “Европейская Солидарность” направила официальные обращения в Офис президента с требованием предоставить полную информацию о графике Владимира Зеленского. В партии обеспокоены фактическим самоустранением президента от внешней политики и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствием какой-либо реакции на наводнение в Западной Украине, гибель людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличение обстрелов и ухудшение ситуации на Донбассе.