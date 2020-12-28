В Министерстве юстиции перечислили редкие имена, которыми украинцы называли детей в 2020-ом.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Среди новорожденных мальчиков самыми редкими именами в этом году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан.

Самые необычные имена, которыми называли девочек – Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель и Нева.

Также чаще всего мальчиков называли Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил и Дмитрий, а девочек – Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия и Виктория.