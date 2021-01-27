Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Холокоста заявил, что человечество должно делать больше для сохранения правды о Холокосте.

Об этом глава государства написал в Facebook.

Зеленский отметил, что мы еще можем непосредственно контактировать с последними из тех, кто пережил Холокост и кто освободил мир от нацизма, но “эти люди постепенно отходят в мир иной”.

По его словам, когда есть живые свидетели, историю не получится игнорировать или перекрутить.

“Человечество постепенно переходит в новые обстоятельства – когда вокруг очень много так называемой гибридной информации. Поэтому мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте. Для распространения правды. Для присоединения новых поколений к системе нравственных координат, которая возникла из глубины осознание, что преступления XX века больше никогда не должны повториться”, – написал Зеленский.

Он напомнил, что 27 января 1945 солдаты 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау.