Соответствующий указ №136 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

Новым послом Украины в Албании стал Владимир Шкуров.

“Назначить Шкурова Владимира Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Албания”, – говорится в документе.

Владимир Шкуров родился в 1958 году в Киеве. Окончил Киевский университет им. Шевченко, кандидат филологических наук. С 1996 по 2000 – первый секретарь, советник посольства Украины в Греции; с 2000 по 2001 – главный консультант Главного управления внешней политики Администрации президента Украины; с 2001 по 2003 – советник посольства Украины в Греции; С 2003 по 2005 – Генеральный консул Украины в городе Салоники, Греция; с 2006 по 2009 – заместитель директора – начальник отдела национальных меньшинств и вероисповеданий МИД Украины; с 2009 по 2010 – советник-посланник представительства Украины при Палестинской Автономии при ПУ в Государстве Израиль;. с 2010 – по 2016 годы – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Греческой Республике.