Соответствующие указы №228/2020 и №227/2020 опубликованы на сайте Главы государства.
Во вторник, 16 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении своего советника Руслана Демченко с должности.
Другим указом Глава государства назначил Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Напомним, ранее Руслан Демченко в качестве советника пятого Президента Украины Петра Порошенко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. В июле 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника Президента.
- В январе 2020 года журналисты проекта “Схемы: коррупция в деталях” сообщили, что Владимир Зеленский назначил во власть ряд чиновников из правительства Николая Азарова, которые попадают под действие закона Украины “Об очистке власти” (люстрации) и находившихся вместе с Андреем Богданом (бывшим руководителем Офиса Зеленского) в составе правительственной делегации во главе с премьером Азаровым в Санкт-Петербурге. Визит состоялся в канун остановки евроинтеграции, что дало старт Революции достоинства. Речь шла, в том числе, о Руслане Демченко, Сергее Камышеве, Инне Емельяновой и Владимире Ельченко. Демченко, Камышев и Емельянова подпадают под признаки закона “Об очистке власти”. Их имена — в люстрационном списке, обнародованном Министерством юстиции.