Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с поста своего советника и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующие указы №228/2020 и №227/2020 опубликованы на сайте Главы государства.

Во вторник, 16 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении своего советника Руслана Демченко с должности.

Другим указом Глава государства назначил Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее Руслан Демченко в качестве советника пятого Президента Украины Петра Порошенко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. В июле 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника Президента.