Об этом он сказал в интервью “Украине 24”.

“Договорились на конец августа, 28 число. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел “четверки” и потом встреча лидеров”, – сказал Зеленский.

Он также оценил работу нового главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравука и его первого заместителя Витольда Фокина.

“Это профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович – один из лучших дипломатов украинской современности. Я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает “Минск” и мы о некоторых вещах уже договорились. Да, ему помогают и господин Фокин, и господин Резников, и много делает Андрей Ермак, и Руслан Демченко … Такая мощная команда, там много людей. Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет, я так считаю”, – сказал глава государства.