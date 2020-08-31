Президент Владимир Зеленский назвал микробами и бактериями народных депутатов "Слуги народа", которые забыли для чего попали в Верховную Раду.

Об этом он заявил в своем выступлении на внеочередном съезде партии “Слуга народа”.

Зеленский отметил, что монобольшинство “есть, и оно существует”.

“Некоторые люди забыли, как они сюда (в Верховную Раду, – ред.) попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабые. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена”, – заявил Президент.

Он также отметил, что впереди еще очень много работы, и политсила должна выполнить все, что обещала.

“Но многое и не сделано, поэтому расслабляться рано”, – добавил президент.