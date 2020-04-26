Об этом говорится в заявлении президента по случаю 34 годовщины Чернобыльской трагедии.
“34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами.
Для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования. Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий.
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность”.
По его словам, Чернобыльская катастрофа – это без преувеличения бедствие планетарного масштаба, которое стало не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее.
А еще Зеленский выразил глубокое уважение ликвидаторам аварии и адресовал добрые слова представителям различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
“Убежден, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем будут оставаться международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений”, – заявил президент.
- Напомним, что 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа современности – авария на Чернобыльской АЭС. #Буквы рассказывают о событиях того времени.