Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Зеленский выразил Соединенным Штатам поддержку в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких. Глава Украинского государства пожелал скорейшего выздоровления больным.
“США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья”, – сказал Зеленский.
Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.
“Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов, на борьбу с коронавирусом”, – отметил Президент Украины.
Также обсуждались возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики – в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других зарубежных партнеров.
Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.
Глава государства проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в “Нормандском формате”, которая состоялась в декабре прошлого года.
- Ранее Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.
- 1 апреля Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом запросил поставки респираторов и защитных костюмов.