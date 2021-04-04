Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Зеленский поздравил НАТО с годовщиной создания Североатлантического альянса.
“Поздравляю партнеров по НАТО годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ (план действий по членству. – ред.) Украине”, – написал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что украинская армия “сильная и продолжает необходимые реформы”.
- Ранее президент Владимир Зеленский в интервью американскому СМИ Axios заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. Глава государства сообщил, что у него “к Байдену вопрос: “Почему мы до сих пор не в НАТО?”.
- В июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заверил, что стратегический курс Украины на членство в Североатлантическом альянсе остается неизменным.