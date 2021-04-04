Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от НАТО расширения практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Зеленский поздравил НАТО с годовщиной создания Североатлантического альянса.

“Поздравляю партнеров по НАТО годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ (план действий по членству. – ред.) Украине”, – написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинская армия “сильная и продолжает необходимые реформы”.