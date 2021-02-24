Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

В этом году призыв на срочную службу будет проходить в апреле-июле и в октябре-декабре. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно, а подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021.

“Проведение призыва на срочную военную службу в ВСУ обеспечивает соотношение доли срочников доле военнослужащих по контракту 15% до 85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться”, – отметили в ОП.

Согласно указу президента, срочников не будут привлекать к операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, в этом году увольнение в запас срочников должно состояться в апреле-июле и в октябре-декабре. В январе 2022 будут уволены в запас военные, которые были призваны в июле 2020 года.

Кто может получить отсрочку

В соответствии с требованиями законодательства Украины, не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

– в учреждениях общего среднего образования III степени и профессиональной (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

– в учреждениях профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

– в учреждениях профессионального преддвысшего и / или высшего образования дневной формы обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

– в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

– в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставления отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.