Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3220 о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19).

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 18 марта документ был возвращен с подписью Президента.

Согласно закону, предусматривается выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 50 % средней зарплаты во время противодействия COVID-19 за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под контролем.

С 1 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите.

Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ) и непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.

Кроме того, вводится мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Отмечается, что с 1 марта по 30 апреля физические лица – предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя. При этом этот период засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсии, другой государственной помощи, социального страхования.