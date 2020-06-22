Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что целью закона является минимизация рисков заражения коронавирусом учащихся, которые завершают получать полное среднее образование.

Согласно закону ученики, которые закончили школу в этом учебном году, освобождаются от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации.

Таким образом, те выпускники, которые не планируют поступать в высшее учебные заведения в этом году, смогут получить свидетельство о получении среднего образования без сдачи Внешнего независимого оценивания.

При этом выпускники имеют право пройти аттестацию по собственному желанию.

“По данным Министерства образования и науки Украины, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и соответственно увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях”, – сказано в сообщении.