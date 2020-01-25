Об этом он сказал в интервью израильскому “9 каналу”.

Зеленский во время интервью не упомянул, что Россия – агрессор, или же, что между Украиной и РФ идет военное противостояние. Он ограничил этот вопрос тем, что конфликт нельзя решить без возвращения территорий Донбасса и Крыма, а также, что боевики должны быть наказаны.

Он считает, что коммуникация с Путиным и его представителями происходит по вопросам, связанным с Минским процессом.

Но в тех вопросах, которые не связаны с мирным урегулированием ситуации на Донбассе, президентам необходимо разговаривать напрямую.

“Да. А как по-другому. По-другому ничего мы не закончим, никого не вернем”, – заявил Зеленский.

Он пояснил, что, в частности, во время прямого диалога решаются вопросы обмена пленными и заключенными.

“Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций, “так можно”, “по этикету”, “дипломатично – не дипломатично”. Это, честно говоря, без меня”, – отметил он.

Также он отметил, что конфликт на Востоке “навсегда оставит шрам между Украиной и Россией”.

“Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили. Как-то что-то было. И было много. И были в составе одной страны – Советского Союза…”, – пояснил Президент свою позицию.