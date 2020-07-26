Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на пресс-службу Кремля.

“Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта. С российской стороны подчеркнута приоритетность реализации принятых лидерами “нормандского формата” решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года”, – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В пресс-службе Офиса президента Украины отметили, что было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время “нормандского саммита” 9 декабря 2019 в Париже.

“Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе”, – говорится в сообщении.

Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста в удерживаемых лиц.

Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Отмечается, что президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита “нормандской четверки” в Берлине.

Напомним, 19 июля лидер Чечни Рамзан Кадыров снова потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского.

“Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?” – призвал Зеленского Кадыров.

А еще лидер Чечни призвал Зеленского “выстроить правильные, добрососедские отношения с великой Россией”.