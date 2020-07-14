Соответствующий указ №271/2020 опубликован на сайте главы государства.
“Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” Матвииву Тарасу Тарасовичу – младшему лейтенанту (посмертно)”, – говорится в документе.
Государственная награда присвоена за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
- Напомним, на Донбассе в результате обстрела боевиков 10 июля погиб 31-летний украинский военный Тарас Матвиив. Младший лейтенант погиб в результате вражеского обстрела позиций украинских военных под Троицким, что в Луганской области.