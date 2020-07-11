На Донбассе в результате обстрела боевиков 10 июля погиб 31-летний украинский военный Тарас Матвеев.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

“Вчера, 10 июля, во время обстрела украинских позиций российскими наемниками погиб 31-летний защитник из Жидачевского района Тарас Матвеев”, – говорится в сообщении.

Младший лейтенант погиб в результате вражеского обстрела позиций украинских военных под Троицким, что в Луганской области.

Мужчина служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Ранее сообщалось, что 10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое – получили ранения.