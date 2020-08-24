По случаю 29-й годовщины независимости Украины президент Владимир Зеленский на Софийской площади вручил высокие государственные награды, почетные звания и медали военнослужащим, спасателям, правоохранителям, медикам, учителям, ученым, спортсменам, артистам, выдающимся деятелям культуры и искусства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу почетное звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” посмертно присвоено прапорщику Вячеславу Кубраку.

Почетным званием Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в укреплении обороноспособности и промышленного потенциала Украины, разработку новейших образцов вооружения Глава государства отметил во время торжеств на Софийской площади генерального конструктора – гендиректора ГП “Государственное Киевское конструкторское бюро “Луч” Олега Коростелева.

Звание Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в обогащении украинской культуры и искусства, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность получил поэт и драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

Фото: Пресс-служба Офиса президента

Во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости президент призвал ценить и замечать труд и достижения граждан Украины каждый день, а не только по праздникам или когда общество сталкивается с той или иной проблемой.

В то же время Зеленский отметил, что сегодня, в праздник, “мы отметим наградами тех, кто ежедневно умножает нашу независимость”.

“Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И конечно – это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость”, – отметил президент.