Поздравление он опубликовал в Twitter.
“От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество”, – написал Зеленский.
При этом к посту украинский президент прикрепил фото древнего храма в Непале, который находится на площади Дурбар в Катманду.
Позже твит с этим фото был удален, вместо него появилось новое поздравление.
12 февраля наступил восточный Новый год, самый важный праздник в лунном календаре. Обычно он сопровождается фестивалями, гуляньями и поездками к родным. Традиционно празднование длится около двух недель.
- В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ошибся с количеством регионов страны, поздравляя украинцев с Днем Независимости.