Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в соцсети лидера КНР Си Цзиньпина и жителей Китая с китайским Новым годом, прикрепив к посту фотографию храма в Непале.

Поздравление он опубликовал в Twitter.

“От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество”, – написал Зеленский.

При этом к посту украинский президент прикрепил фото древнего храма в Непале, который находится на площади Дурбар в Катманду.

Позже твит с этим фото был удален, вместо него появилось новое поздравление.

12 февраля наступил восточный Новый год, самый важный праздник в лунном календаре. Обычно он сопровождается фестивалями, гуляньями и поездками к родным. Традиционно празднование длится около двух недель.