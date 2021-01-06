Видео с приветствием опубликовано на его страницах в соцсетях.

“Дорогие граждане, я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова. Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, поэтому пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну. Потому все мы вместе – большая единая украинская семья”, – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что нынешнее Рождество – особенное, поэтому напомнил, что традиционные колядки должны быть безопасными “для вашего здоровья и здоровья окружающих”.