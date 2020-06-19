Президент Владимир Зеленский назначил председателем Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова, которого перед этим уволил с должности руководителя Государственного управления делами.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Борзова Сергея Сергеевича председателем Винницкой областной государственной администрации”, – говорится в документе.

Перед этим своим указом Зеленский уволил Борзова с должности руководителя Государственного управления делами.

Глава государства также присвоил Борзову второй ранг государственного служащего.

Также на сайте ОП опубликован указ об увольнении с должности председателя Винницкой ОГА ВладиславаСкальского.

Сергей Борзов родился 1 января 1981 года. Окончил исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского.

В 2006 – 2011 годах – директор команды КВН “Винницкие перцы”.

В 2011 – 2012 годах – директор команды КВН Сборная Украины.

Также работал в обществе с ограниченной ответственностью Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания.

В 2014 году был назначен заместителем руководителя Государственного управления делами.

В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Сергей Борзов – бывший директор команды КВН “Веселые перцы”. Его тесть – Наум Боруля, который в свое время был “правой рукой” Александра Маслякова в игре КВН и занимал должность гендиректора компании “АМиК”.

Дочь Борули Ирина Борзова избралась депутатом от “Слуги народа” по 14 округу в Винницкой области.

Его жена, Ирина Борзова, выиграла на внеочередных парламентских выборах на мажоритарном округе № 14 (Винницкая область). После подсчета 100 % бюллетеней Борзова набрала 30,9 %.

В обнародованной ЦИК биографии кандидата говорится, что она физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Виннице.

В 2016 году журналисты Bihus.info узнали, что ГУД выделило супругам Борзовым квартиру площадью 190 квадратных метров, несмотря на обеспеченность семьи.

Ранее #Буквы сообщали, что отец Борзовой – Наум Баруля – один из руководителей шоу “Лига смеха”, которое производит студия “Квартал 95” вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.

Среди бизнес-партнеров отца Борзовой бывшие бизнес-партнеры и соратники Президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры. Также Баруля возглавлял украинский филиал “Клуба веселых и находчивых” (КВН) до сих пор числится руководителем двух украинских предприятий российского ведущего Александра Маслякова.

Также известно, что супруга Борзова владеет фирмой “Профиль-Н” (ресторанный бизнес), которая зарегистрирована в аннексированном Крыму (Судак). В 2014 году она переоформила свой бизнес в Крыму согласно требованиям российского законодательства (по данным “Чесно”). В 2016 году, по данним налоговой РФ, фирма Борзовой получила 600 тысяч рублей прибыли.