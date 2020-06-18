Соответствующий указ №233 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Володина Василия Геннадьевича главой Киевской областной государственной администрации”, – говорится в документе.

Предыдущим указом №232 / 2020 Зеленский освободил Володина от временного исполнения обязанностей председателя КОДА.

Как сообщается на сайте Киевской ОГА, Володин Василий Геннадиевич родился 15 апреля 1979 года в с. Корсунка Черкасской области. В 2001 году получил высшее образование, закончив Львовский национальный университет им. Ивана Франко по специальности “Международные отношения”, квалификация “Специалист по международным отношениям. Переводчик “.

Василий Володин имеет звание “Заслуженный юрист Украины”. Дважды награжден государственными наградами – Благодарностью Премьер-министра Украины и Почетной грамотой КМУ.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности менеджера по внешнеэкономической деятельности частного предприятия “Укрфермерпостач”, г.Киев.

В 2003-2004 годах занимал должности заместителя директора ООО “Торговый дом” Дивиком “и ООО” Группа компаний “УКРАГРО” (по совместительству), г. Киев.

В марте 2004 года начал работу на государственной службе с должности главного специалиста отдела по вопросам налогообложения управления по вопросам налогообложения и деятельности Департамента финансового законодательства Министерства юстиции Украины, где проработал до 2006 года на различных должностях.

С 2006 по 2010 год работал в Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям. Занимая должности от заместителя начальника Юридического управления – начальника отдела финансового законодательства и развития рынков капитала в директора Юридического департамента Государственного агентства.

В 2010 году Василий Володин стал заместителем генерального директора Государственного предприятия “Государственная инвестиционная компания”. В 2011 – заместителем председателя Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества “Украинский банк реконструкции и развития”. С 2012 по 2019 годы занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

До 20 декабря 2019 – исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия “Электронмаш”.

С 20.12.2019 – заместитель председателя Киевской облгосадминистрации.

С 10.03.2020 – исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации.