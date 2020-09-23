Об этом сообщают #Буквы.

22 сентября Глава государства подписал указ о бессрочном назначения судьей Окружного админсуда Киева Кирилла Гарника.

Гарник работает судьей уже как минимум 9 лет. В 2011 году президент Виктор Янукович назначил его на должность судьи Полтавского окружного административного суда сроком на пять лет, однако уже в 2013 году перевел в Окружной административный суд города Киева.

Его полномочия были прекращены в 2016 году, однако он продолжал занимать эту должность.

Осенью 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендовала Высшему совету правосудия снова назначить его на должность судьи окружного административного суда города Киева.

Летом 2019 ВСП направил представление президенту Зеленскому о назначении Гарника в ОАСК.

До того как Зеленский принял это решение, прошло больше года.

Что известно о Кирилле Гарнике?

Кириллу Гарнику 37 лет. Он женат, у него две дочери.

На его страницах в соцсетях указано, что он одессит.

Гарник увлекается пением. В 2004 году 21-летний будущий судья даже участвовал в российском телепроекте “Фабрика звезд”.

Записи его выступлений можно найти в Сети.

Мать Кирилла — Людмила Гарник — уже 12 лет работает в Киевском апелляционном хозяйственном суде. Судейской деятельности Людмилы Гарник посвящены несколько журналистских расследований.

Известно, что Людмила Гарник была одной из первых судей, проходивших первичное квалификационное оценивание. Она не смогла подтвердить способность осуществлять правосудие, была отстранена и направлена на переподготовку в Национальную школу судей.

Как писал проект “Схемы“, у квалификационной комиссии были вопросы как к уровню профессиональных знаний судьи, так и к ее доходам. На ее счетах в 2012-2014 годах появлялись миллионы, происхождение которых она не смогла объяснить.

Также члены комиссии спрашивали ее о сыне-судье, в частности, о том, кто помог ему приобрести машину в 2013 году. Согласно электронной декларации, Кирилл приобрел в 2013 году авто Audi A5 стоимостью около 60 тысяч долларов.

Людмила уверяла, что сын заработал на нее самостоятельно еще студентом.

Декларации Гарника

Проект “Чесно” обращал внимание на непрозрачность доходов и самого Кирилла Гарника. В декларации 2015 года указано, что жене судьи принадлежит на праве собственности автомобиль Audi Q5 с 2013 года и 25% квартиры площадью 67,1 кв.м с 2000 года. Однако в декларациях за 2013 и 2014 отсутствуют сведения о наличии доли квартиры у жены, а в декларации за 2013 год также отсутствуют данные о наличии у жены и указанного автомобиля.

Кроме этого, Гарник стал фигурантом расследования проекта “Prosud” от “Автомайдана”. Расследователи заметили, что в своей декларации за 2013 Кирилл указал 171,5 тысячи гривен совокупного дохода, из которых почти 123 тысяч гривен — его заработная плата. Годовой доход его жены не указан в декларации.

В то же время судья Гарник по состоянию на 2013 год на своих банковских счетах имел почти 900 тысяч гривен. В 2014 сумма средств на счетах Кирилла Гарника уже выросла до почти 1 млн грн.

В 2017 году судья приобрел еще одно авто — Audi Q7 2016 выпуска за 1,3 млн гривен.

Последний раз электронную декларацию Гарник подавал в мае 2020 года.

В декларации указано, что Гарник вместе с матерью и женой владеет несколькими квартирами в Киеве — 105, 187 и 106 кв.м. Также в собственности Кирилла есть земельный участок в Киеве площадью 1000 кв.м.

Указаны и две упомянутые машины Audi Q7 и Audi А5.

Что касается наличных средств, Кирилл хранит 42 тысячи долларов. Еще 4 тысячи евро и 5 тысяч гривен — в банках. Его супруга на банковских счетах имеет только около 12 тысяч гривен.

Сомнительные решения судьи Гарника

За свою судейскую карьеру Гарник успел отличиться сомнительными решениями о запрете акций протеста.

В частности, в 2013 году он запретил проводить мирные собрания, мероприятия, использовать громкоговорители с 26 июля по 28 июля 2013 года возле Киево-Печерской Лавры, Владимирской горки и на центральных улицах и площадях Киева.

Таким образом было ограничено право граждан Украины выразить протест против приезда в Украину на празднование 1025-летия крещения Руси главы Русской православной церкви Кирилла и президента России Владимира Путина.