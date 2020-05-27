Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні погодив призначення Василя Володіна новим головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Представника уряду під час засідання заслухали Володіна. Він розповів про забезпечення індивідуальними засобами медиків, активне будівництво амбулаторій, шкіл та дитсадків.

Володін також зазначив, що основним пріоритетом його діяльності є залучення інвесторів та створення нових робочих місць у Київській області.

У результаті Кабмін погодив його кандидатуру на посаду голови КОДА.

Володін наразі є тимчасово виконуючим обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації. З грудня 2019 року він обіймає посаду заступника голови КОДА, а до цього був виконуючим обов’язки гендиректора “Електронмашу”.