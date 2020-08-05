Об этом говорится в указе президента №310/2020.

“Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем руководителя Офиса президента Украины”, – говорится в документе.

К компетенции Олега Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Олег Татаров – бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен беглеца Виктора Януковича. С 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение.

В апреле Инициативная группа пострадавших на Майдане обратилась к Зеленскому с требованием дать ответ о возможном назначении заместителем главы ОП Татарова – заместителя начальника главного следственного управления МВД Януковича – Захарченко.

“По нашей информации, в Офисе президента готовится назначения на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека Януковича-Захарченко – заместителя начальника главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова. То есть человек, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев, теперь должен возглавить весь правоохранительный блок, который призван расследовать эти преступления … Мы требуем ответа от власти и лично от Президента Зеленского. В феврале он встречался с семьями Героев Небесной Сотни и, глядя в глаза родителям и женам, говорил, который для него важен подвиг наших братьев и сестер. Мы требуем прекратить назначать на высшие государственные должности предателей Януковича и четко озвучить свою позицию в этом вопросе”, – отмечалось в заявлении группы.

Общественный активист Сергей Стерненко отметил, что Зеленский назначил заместителем Ермака Олега Татарова, который во время Майдана рассказывал, что майдановцы сами себя убили.

“Завтра после обеда дам выпуск о нем. Будет очень много интересного. А еще адвокаты Татарова его объединения (по просьбе Портнова) официально защищают моих нападающих по третьему нападения и требуют дать мне пожизненное. Поэтому теперь это будет и официальной позицией Офиса президента. Хотя почему это будет? Уже есть”, – написал он.

Народный депутат VIII созыва Сергей Высоцкий напомнил, что заместитель Захарченко по МВД Олег Татаров, преследовал нелояльных к Москве священников УПЦ МП и во время Революции Достоинства докладывал иностранным послам о том, что майдановцы стреляют сами по себе для того, чтобы дискредитировать власть.

“Никаких сюрпризов для меня в этом нет. Ведь еще весной 2019 я говорил, что Зеленский – это и есть Антимайдан в праздничной упаковке. Интересно, чувствуют свою ошибку те вроде вменяемые, кто помогал этому маленькому Януковичу прийти к власти. Ну и так. Кравчук, Фокин, Татаров, “народ Донбасса”, “надо ехать договариваться” – это все сигналы о том, что со своим курсом Зеленский определился. “Титаник” встал на курс. И последствия 100% будут катастрофическими”, – написал Высоцкий в своем странице в Facebook.