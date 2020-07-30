Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах по Донбасу.

Відповідний указ № 302 від 30 липня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

“Ввести до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Кравчука Леоніда Макаровича – президента України у 1991 – 1994 роках, визначивши його головою делегації”, – йдеться в документі.

При цьому зі складу делегації був виведений другий президент України Леонід Кучма. Він звільнений від виконання обов’язків глави делегації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з розпорядженням президента № 424, Кравчук буде здійснювати діяльність у ТКГ на громадських засадах.

У прес-службі Офісу президента зазначили, що Кравчук як колишній глава Української держави “має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня”.

Також вказано, що Кравчук “буде активно пояснювати українському суспільству рішення, що обговорюються і приймаються в рамках роботи групи”.

Раніше сьогодні був оприлюднений відеокоментар Кравчука, в якому він пояснив, чому погодився очолити делегацію.

“Звісно, я думав про це, але коли я усвідомив уже так безпосередньо, що відбувається там на Донбасі, коли там наші молоді хлопці й дівчата вмирають, захищаючи нашу землю, проливаючи кров, захищаючи суверенітет України, я при всьому тому, що у своєму житті бачив, і можна було б відпочивати, але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб прискорити мир на Донбасі, я це робитиму до останнього подиху. Ось чому я погодився”, – наголосив він.

Леоніду Кравчуку 86 років. Він був першим президентом незалежної України (1991 року -1994 рр.), народним депутатом Верховної Ради України I-IV скликань.