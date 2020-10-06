Президент Украины Владимир Зеленский назвал временным проживание в резиденции в Конча-Заспе. Саму резиденцию он сравнил с отелем.

Такое заявление глава государства сделал в интервью изданию Politico Europe. Полная версия интервью опубликована на сайте президента.

“Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за COVID-19. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома”, – отметил Зеленский.

Он уточнил, что сейчас вместе с супругой, первой леди Украины Еленой Зеленской ищет “новое место”.

“Сейчас мы с женой ищем новое место. Или построим дом, или возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко”, – сообщил Зеленский.