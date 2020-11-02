Народный депутат Украины и сопредседатель "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко заявила, что президент Владимир Зеленский провалил экзамен на проведение честных местных выборов, а "всенародный опрос" играл в пользу партии "Слуга народа".

Об этом она сказала во время согласительного совета.

В частности, она напомнила, что за восемь дней так и не обнародованы официальные результаты местных выборов.

“Восемь дней назад состоялись местные выборы до сих пор не объявлены их официальные результаты. А на избирательных участках в УИК происходит массовые фальсификации под так называемым уточнением голосов. Зеленский провалил экзамен на проведение честных выборов, что зафиксировало и БДИПЧ ОБСЕ, когда указало, что псевдоопрос, оплаченный непонятными средствами, играл на результат одной из партий – это “Слуги народа”, – сказала Геращенко.

Также нардеп отметила, что “Европейская Солидарность” – единственная парламентская партия, которая вошла во все областные советы и местные советы областных центров как ответственная и прогосударственная политическая сила.