Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом году начнется строительство мемориальных комплексов "Бабий Яр" в Киеве и "Маленького Иерусалима" в Умани.

Об этом Зеленский рассказал в интервью израильскому изданию The Times of Israel.

“В этом году мы начинаем строительство мемориала в Бабьем Яру… У нас есть проект в Умани, куда, как вы знаете, много евреев со всего мира приезжают, чтобы почтить память известных евреев: в городе мы начинаем строить “Маленький Иерусалим”. Поэтому мы решили построить исторический музей, создать большой парк и реконструировать синагогу. Мы хотим сделать настоящий маленький городок. Мы придумали название “Маленький Иерусалим” как идею, чтобы сделать ее очень аутентичной, очень профессиональной.

Что касается мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”, Зеленский говорит, это масштабный проект, включающий исторический музей, где будет рассказана вся история о 150 тыс. евреев, казненных в Бабьем Яру. Кроме того, президент отметил, что в мемориале будет отведено отдельное место более 2500 украинцев, которые были признаны израильским Национальным институтом памяти жертв Катастрофы и героизма “Яд ва-Шем” праведниками народов мира.