Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о "нападениях на активистов партии Шария", но убежал от вопроса об обострении ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила журналистка София Середа в Facebook.

“Только что в КВЦ “Парковый” состоялся пресс-брифинг Владимира Зеленского о результатах праймериз по кандидату от “Слуги народа” на должность мэра Киева. Конечно, журналисты хотели попутно задать Президенту и другие вопросы, ведь возможность пообщаться с ним выпадает не так уж и часто. Юлия Мендель (пресс-секретарь Зеленского, – ред.) разрешила изданию “Страна” полностью задать вопрос о “нападении на активистов Шария”. А вот мой вопрос от “Радио Свобода” о недавнем обострении на Донбассе и “той стороне” в заявлении президента она оборвала. Не захотел отвечать на него и сам Владимир Зеленский: просто направился к выходу, даже не дослушав его …”, – сообщила журналистка.

Она также опубликовала видео, на котором видно, как Зеленский не дослушал вопрос и ушел от журналистов.

Так, “Страна” сообщила, что задала вопрос президенту Владимиру Зеленскому о нападении на активистов “Партии Шария”.

Вопрос звучал так: “по всей стране уже почти месяц идут нападения на представителей партии Шария со стороны Нацкорпуса. Шарий обвиняет в заказе этих нападений лично вас. Ваше отношение и к самим нападениям и к тому, что персонально вас в них обвиняют”.

Ответ Зеленского свелся к тому, что он “не занимается нападениями на любые партии и думает, что СМИ это видят”. Также он сказал, что Анатолий Шарий обвинениями в его адрес пытается поднять свой рейтинг за счет рейтинга президента.

“И вообще мне не интересны эти люди”, – подытожил Зеленский.