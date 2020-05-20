Президент Владимир Зеленский уволил Александра Устименко с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины и назначил вместо него Сергея Дусика.

Соответствующий указ №187 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

“Уволить Устименко Александра Владимировича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины”, – говорится в указе.

Другим указом №188 / 2020 Зеленский назначил на эту же должность Сергея Дусика.

Уволенный Устименко занимал должность начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины с марта 2015 года. Ранее он был командиром штурмовой группы спецназа Альфа.

Дусик, по информации СМИ, был командиром Днепропетровского подразделения Альфы.