Соответствующий указ №187 / 2020 опубликован на сайте главы государства.
“Уволить Устименко Александра Владимировича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины”, – говорится в указе.
Другим указом №188 / 2020 Зеленский назначил на эту же должность Сергея Дусика.
Уволенный Устименко занимал должность начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины с марта 2015 года. Ранее он был командиром штурмовой группы спецназа Альфа.
Дусик, по информации СМИ, был командиром Днепропетровского подразделения Альфы.
- Ранее сообщалось, что Зеленский сменил руководителей СБУ в Киеве и трех областях