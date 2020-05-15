Перечни содержатся в указе Зеленского №184 от 14 мая, которым введено в действие решение СНБО.

В обновленном списке фигурируют 377 физических, а также 235 юридических лиц. Санкции вводятся на срок от одного до трех лет, при этом несколько человек и компаний исключили из списков.

Санкции предусматривают следующие ограничения:

блокирование активов в Украине;

запрет вывода капиталов за пределы Украины;

запрет на въезд в Украину;

запрет иностранцам приватизировать и брать в аренду государственное имущество Украины;

ограничение или запрет на предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей в Украине;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

запрет торговых операций;

запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

лишение государственных наград Украины, других знаков отличия;

запрет на госзакупки у юрлиц-иностранцев и предпринимателей, которые продают иностранные товары, работы и услуги;

прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из нее валюты и ограничение выдачи наличных по платежным картам, выпущенным за пределами Украины.



В приложении 2 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, введенного в действие указом Президента Украины от 15 мая 2017 № 133, позиции 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 исключить”, – говорится в решении.

Указанным пунктом из санкционного списка исключены ООО “Сапран Украина” (Киев), “Монт УА” (Киев), “ГИСИНФО” (Винница) представительства в Украине: “Парус-Спецпроект”, “Парус-2”, “Парус-Внедрение”, “Парус-город”, “Парус-Прикарпатье”, “Парус-Донбасс”, “Центр информационных технологий” Парус-Единение “, “Южный Парус”, “Парус-Лев”.

Кроме того, из санкционного списка, утвержденного указом Президента от 21 июня 2018 № 176, исключены компании “Рок Рэнч Пропертиз C.A.” (Республика Панама), “Паверфул Чойс Тех ЛТД” (Британские Виргинские острова), “Глобал Геймс ЛТД” (Белиз), “Новастар Груп ЛТД” (Белиз), “Гордон Солюшн ЛТД” (Британские Виргинские острова), Коммерческое сервисное общество с ограниченной ответственностью “Хангериан силиконс” (Венгрия) и зарегистрированные в Украине ООО “Кремнийполимер”, “Лакмар”, “Корона-2000”, “ФОСАГРО-Украина”.

Из санкционного списка, одобренного указом Президента от 19 марта 2019 № 82, исключено ООО “Научно-производственное объединение “Изолятор” (Донецкая обл., г. Славянск).

Также санкции сняты с граждан России Сергея Александровича Токарева, Карена Андраниковича Григоряна и Алексея Федорычева.

“В решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 “О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций) “, введенном в действие указом президента Украины от 19 марта 2019 № 82: в приложении 1 позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 исключить”, – отмечается в решении.

Согласно документу, из санкционного списка исключена гражданка Италии, основательница партии “Социальная инициатива” Алессандра Муссолини, которая была наблюдателем за так называемыми “выборами в ЛНР / ДНР”.

Также санкции сняты с “секретаря УИК № 13 г. Алчевск” Валентины Свешниковой, “председателя ТИК № 141” Татьяны Лободы, “председателя ТИК № 212” Галины Бороздина, “председателя ТИК № 247” Елены Гурьевой и “председателя УИК № 71 м. Донецк “Натали Чеботаревой.