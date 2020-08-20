Соответствующее видео опубликовала в Facebook его пресс-секретарь Юлия Мендель.
“Сегодня президент Украины Владимир Зеленский доставил почту в село Херсонской области, проверив самостоятельно, как работает новая система, когда пенсии, лекарства и почту доставляют по домам”, – написала она.
На видео видно, как президент с сопровождением заходит во двор частного дома, в руках несет посылку.
“Лекарства заказывали? Долго ждали? А цена [на лекарства]?” – спрашивая, обращается к хозяйке дома Зеленский.
Напомним, что сегодня президент с рабочей поездкой находится в Херсонской области, где принял участие в представлении стратегии развития области на 2021-2027 годы.
- В рамках рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский посетил представление артистов из конного театра на острове Хортица, которые показывали трюки с использованием сабель и плетей. Во время посещения “Хортицы” Зеленский посмотрел выступление группы “Сечевые козаки”.