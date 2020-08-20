Во время рабочей поездки в Херсонскую президент Владимир Зеленский решил попробовать себя в роли почтальона.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook его пресс-секретарь Юлия Мендель.

“Сегодня президент Украины Владимир Зеленский доставил почту в село Херсонской области, проверив самостоятельно, как работает новая система, когда пенсии, лекарства и почту доставляют по домам”, – написала она.

На видео видно, как президент с сопровождением заходит во двор частного дома, в руках несет посылку.

“Лекарства заказывали? Долго ждали? А цена [на лекарства]?” – спрашивая, обращается к хозяйке дома Зеленский.

Напомним, что сегодня президент с рабочей поездкой находится в Херсонской области, где принял участие в представлении стратегии развития области на 2021-2027 годы.