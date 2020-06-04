Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Президенту показали тир и предложили сделать выстрел самому. Зеленский согласился и попал в ногу нарисованному на мишени кабану.
“Не убил – уже хорошо. Убивать нельзя”, – пошутил Зеленский.
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Президент приехал в Каменец-Подольский для совещания с представителями туристической отрасли.
- Накануне Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, обнародовала пресс-служба главы государства.