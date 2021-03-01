Соответствующий указ №81 / 2021 президент подписал 27 февраля, его опубликовали 1 марта.

Как указано в приложении к указу, бессрочные санкции ввели против:

бывшего председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко;

бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко;

экс-контрадмирала Дениса Березовского;

экс-контрадмирала Дмитрия Шакура;

экс-вицеадмирала Сергея Елисеева;

экс-генерал-майора Станислава Шапортова;

экс-генерал-майора юстиции Сергея Няньчура;

экс-генерал-майора Юрия Котовского;

экс-генерал-майора Владимира Тоцкого;

экс-генерал-майора Сергея Ганжи.