Соответствующий указ №81 / 2021 президент подписал 27 февраля, его опубликовали 1 марта.
Как указано в приложении к указу, бессрочные санкции ввели против:
бывшего председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко;
бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко;
экс-контрадмирала Дениса Березовского;
экс-контрадмирала Дмитрия Шакура;
экс-вицеадмирала Сергея Елисеева;
экс-генерал-майора Станислава Шапортова;
экс-генерал-майора юстиции Сергея Няньчура;
экс-генерал-майора Юрия Котовского;
экс-генерал-майора Владимира Тоцкого;
экс-генерал-майора Сергея Ганжи.
- Ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко.