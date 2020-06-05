Президент Владимир Зеленский предлагает разработать закон, который бы позволил создание частных армий в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

В пятницу, 5 июня, Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак приняли участие в первом заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

В ходе встречи президент предложил Консультативному совету присоединиться к наработке законопроекта о деятельности частных военных компаний.

По словам Зеленского, в настоящее время идет разработка двух таких законопроектов, и Консультативный совет мог бы помочь разработать один сбалансированный документ.

“Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. А это очень опасно”, — отметил он.

Президент подчеркнул, что наработки документа стоит предложить в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их до закрытия текущей сессии, то есть до 17 июля.