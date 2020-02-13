Соответствующий документ №52/2020 обнародован на сайте главы государства.

Так, Зеленский ввел в состав СНБО новоназначенного руководителя Офиса президента Андрея Ермака. При этом он вывел из состава ведомства бывшего главу ОПУ Андрея Богдана.

“Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана”, – говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня обнародования.

Стоит отметить, что Зеленский ввел Богдана в состав СНБО в июле 2019 года. Также в состав ведомства тогда были включены Вадим Пристайко (в тот момент заместитель руководителя Офиса президента, а ныне глава МИД Украины) и Руслан Рябошапка (тогда заместитель руководителя ОПУ, а ныне генеральный прокурор).