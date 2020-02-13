Соответствующий документ №52/2020 обнародован на сайте главы государства.
Так, Зеленский ввел в состав СНБО новоназначенного руководителя Офиса президента Андрея Ермака. При этом он вывел из состава ведомства бывшего главу ОПУ Андрея Богдана.
“Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана”, – говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу со дня обнародования.
Стоит отметить, что Зеленский ввел Богдана в состав СНБО в июле 2019 года. Также в состав ведомства тогда были включены Вадим Пристайко (в тот момент заместитель руководителя Офиса президента, а ныне глава МИД Украины) и Руслан Рябошапка (тогда заместитель руководителя ОПУ, а ныне генеральный прокурор).
- 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса. Новым главой Офиса президента назначен Андрей Ермак.
- В октябре прошлого года новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны стал Алексей Данилов. Ранее пост главы СНБО занимал Александр Данилюк, который подал в отставку.