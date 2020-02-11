Соответствующий указ обнародован на сайте Главы государства.

На этом посту Ермак сменил Андрея Богдана – бывшего адвоката олигарха Игоря Коломойского.

До этого назначения Ермак был помощником Владимира Зеленского (другим указом он сегодня уволен с этой должности).

Кто такой Андрей Ермак

Ермак – кинопродюсер и юрист-международник.

В 1995 году он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра по международному частному праву. В том же году получил свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью.

В 1997 году Ермак основал “Международную юридическую компанию”, участвовал в разработке первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. Его компания является одной из первых, которые начали осуществлять системное юридическое сопровождение телеканалов, теле- и медийных групп, кинодистрибьюторов.

Ермак является членом Международной организации юристов (IBA) и Ассоциации юристов Украины.

Также Ермак – основатель Garnet International Media Group, которая занимается продакшном, продюсерской и дистрибьюторской деятельностью.

В трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником.

Друг и консультант

Андрея Ермака можно назвать человеком, достаточно приближенным к президенту Владимиру Зеленскому.

Сам Ермак в интервью СМИ характеризовал отношения с главой государства следующим образом:

“Мы с Владимиром Зеленским встречаемся несколько раз в день, общаемся по различным вопросам… Мы достаточно давно знакомы с президентом, я могу назвать его своим другом. Я считаю, что президент назначает на должности с профессиональной точки зрения. Безусловно, назначает тех людей, которым он может доверять, потому что это очень важный вопрос и большая ответственность”, – подчеркивал Ермак в интервью “24 каналу”.

А в интервью агентству “Интерфакс-Украина” он рассказывал, что оказывает необходимую помощь главе государства по решению вопросов в различных сферах, в частности, в сфере международный отношений.

“У меня, как и у первого помощника президента Сергея Шефира, прямое подчинение Президенту. Мы – те люди, которые осуществляют функции, непосредственно делегируемые Президентом. Например, одним из направлений моей работы является сфера международных отношений: урегулирование ситуации на Донбассе, участие в переговорном процессе в рамках “нормандского формата”, региональная политика, вопросы энергетической безопасности, гуманитарная сфера”, – заявлял Ермак.

На его странице в Facebook есть фото, датируемое 2016 годом. На нем Ермак запечатлен вместе с Владимиром и Еленой Зеленскими. Это свидетельствует о том, что их знакомство началось еще до прихода Зеленского в политику.

Участие в переговорах

Ермак стал тем человеком, которому было поручено вести переговоры с Кремлем, в частности по обмену удерживаемыми лицами. В частности, в сентябре именно он летал в Москву за освобожденными украинскими военнопленными моряками и политзаключенными, среди которых был Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Ермак общался с новым негласным куратором украинского направления от России Дмитрием Козаком, а также с его предшественником – Владиславом Сурковым.

С Сурковым он договаривался об освобождении украинских военнопленных моряков и политзаключенных. С Козаком – занимается дальнейшими обменами, один из которых уже состоялся.

Ермак сопровождал президента на международных встречах, а также присутствовал на переговорах в “нормандском формате” в декабре прошлого года в Париже.

Кроме того, Ермак встречался с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Американские СМИ писали, что речь на встрече, помимо прочего, шла о бывшем вице-президенте США Джо Байдене – конкуренте Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

Американский лидер якобы настаивал на публичном заявлении Владимира Зеленского о том, что украинские правоохранители начнут расследование двух уголовных дел — связанного с компанией Burisma, в которой работал сын вице-президента США Хантер Байден, и касающегося возможного вмешательства Украины в ход американских выборов 2016 года.