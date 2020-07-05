Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соответствующее заявление Зеленский сделал сегодня в Одессе по время празднования Дня ВМФ Украины.

“Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому”,— заявил Зеленский.

Президент также заявил, что будет делать все для того, чтобы Военно-морские силы Украины стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью Украины, а украинские моряки чувствовали свою важность для страны и государства.

“Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины”, — отметил он.

Напомним, в момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и военно-морскому флоту оказывать вооруженное сопротивление российским войскам.

Сам Турчинов заявлял, что отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить.