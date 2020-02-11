Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году планируется только капитальный ремонт и строительство дорог, а стартап "ямочный ремонт" должен остаться в прошлом.

Об этом он заявил в ходе совещания в “Укравтодоре”.

“У нас в стране длительное время существовал такой стартап, за счет которого многие чиновники смогли построить себе имения. Он назывался ямочный ремонт. Теперь он должен остаться в прошлом”, – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что речь идет только о строительстве и капитальном ремонте дорог.

“В общем объеме они должны составить не менее 80%”, – заявил Зеленский.

Глава государства пояснил, что на все проведенные работы должна быть гарантия и ответственность от подрядчиков.

“Отдельно призываю усилить габаритно-весовой контроль. С наших дорог должны исчезнуть перегруженные фуры”, – сказал Президент, пояснив, что в Украине уже работает технология взвешивания в движении, которую надо применить минимум на всех построенных и капитально отремонтированных дорогах.