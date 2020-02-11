Об этом он заявил в ходе совещания в “Укравтодоре”.
“У нас в стране длительное время существовал такой стартап, за счет которого многие чиновники смогли построить себе имения. Он назывался ямочный ремонт. Теперь он должен остаться в прошлом”, – заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что речь идет только о строительстве и капитальном ремонте дорог.
“В общем объеме они должны составить не менее 80%”, – заявил Зеленский.
Глава государства пояснил, что на все проведенные работы должна быть гарантия и ответственность от подрядчиков.
“Отдельно призываю усилить габаритно-весовой контроль. С наших дорог должны исчезнуть перегруженные фуры”, – сказал Президент, пояснив, что в Украине уже работает технология взвешивания в движении, которую надо применить минимум на всех построенных и капитально отремонтированных дорогах.
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что с 1 марта стартует проект “большого строительства” дорог на территории страны.