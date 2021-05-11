Президент Володимир Зеленський зауважив, що у зоні бойових дій на Донбасі "пішли у минуле прицільні снайперські постріли".

Про це він заявив журналістам на всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.

“Варто звернути увагу на зменшення, навіть не просто зменшення, а пішли у минуле постріли прицільні снайперські. Їх стало дуже, дуже мало. Саме через прицільний ворожий вогонь з початку року загинуло більше 30 воїнів”, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, провокаційні постріли з боку бойовиків нікуди не поділися.

Щодо відведення російських військ на озброєння, то президент зазначив, що на кордоні України і Росії “ми не фіксуємо там зменшення, але і збільшення також не фіксуємо”.

“Дуже і дуже повільно вони відходять назад”.

А ще Володимир Зеленський зазначив, що під час параду на окупованих територіях була “різна техніка, у тому числі і заборонена мінськими угодами”.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України проінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).