Об этом он заявил в интервью “Осень-2020: победы и вызовы” четырем украинским телеканалам.
Президент также рассказал, что клинические испытания (пока не на людях) проходит уникальная украинская вакцина от COVID-19. Специалисты работали над препаратом около шести месяцев.
Глава государства отметил, что в Украине еще с советских времен никто не занимался разработкой вакцин. Он добавил, что если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытания – он готов испытать ее на себе.
“Но, несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то подтверждена вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет”, – рассказал президент.
- Ранее украинские ученые представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины от COVID-19. Отмечается, что доклинические исследования кандидата в вакцины от коронавируса продолжались более шести месяцев. Разработчики проверили наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.