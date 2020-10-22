Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае успешного испытания украинской вакцины против коронавируса он готов протестировать ее на себе.

Об этом он заявил в интервью “Осень-2020: победы и вызовы” четырем украинским телеканалам.

Президент также рассказал, что клинические испытания (пока не на людях) проходит уникальная украинская вакцина от COVID-19. Специалисты работали над препаратом около шести месяцев.

Глава государства отметил, что в Украине еще с советских времен никто не занимался разработкой вакцин. Он добавил, что если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытания – он готов испытать ее на себе.

“Но, несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то подтверждена вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет”, – рассказал президент.