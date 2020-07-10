Президент Владимир Зеленский заявил, что его не интересует, как проходят тендеры.

Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Волынскую область, сообщает местное издание Волынь.

Так, Зеленский осмотрел участок дороги М-19 Доманово (на г. Брест) – Ковель – Черновцы – Тереблече (на г. Бухарест), что на объездной вокруг Луцка.

Во время этого журналисты местного телеканала “Аверс” спросили у главы государства, почему большинство тендеров на ремонт и строительство дорог на Волыни странным образом выигрывают луганские фирмы.

На это глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко сказал Зеленскому, что этот вопрос задает провокационный канал.

Зеленский отметил, что они все же журналисты и ответил: “Я вам честно скажу, откровенно. Я не знаю, что там с тендерами. И честно меня это даже не интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный, быстрый результат, тот пусть и строит дороги”.

(На видео с 2:45)