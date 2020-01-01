Видеообращение опубликовано Офисом Президента Украины.

Зеленский призвал украинцев объединиться, независимо от предпочтений, идеалов или языка общения.

Свои поздравления также озвучили Премьер-министр Алексей Гончарук, первый Глава государства Леонид Кравчук, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

В своем 13-минутном новогоднем видео поздравлении Зеленский заявил, что не намерен говорить о привычных вещах, которые обычно звучат в праздничных роликах Главы государства. Основным посылом поздравления украинского лидера стало то, что различия между гражданами Украины — идеологические, политические, религиозные, культурные и другие — не должны становиться причиной конфликтов и разногласий между нами.