Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В документе отмечается, что президент ввел праздник, учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций.
“Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины”, – подчеркнул Зеленский.
- 30 сентября христиане, живущие по Юлианскому календарю, отмечали праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В Украине еще отмечали День усыновления, который ранее своим указом установил президент Виктор Ющенко.