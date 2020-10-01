Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня территориальной обороны Украины. Он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В документе отмечается, что президент ввел праздник, учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций.

“Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины”, – подчеркнул Зеленский.