Президент Владимир Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, в мире эпидемия набирает обороты. Но в Украине ситуация вполне контролируемой.

Среди приоритетов правительства страны: укрепление системы здравоохранения; избирательно усиливается карантин; вводится реальная ответственность для руководителей за несоблюдение карантина.

Что касается 10 шагов, то они следующие:

Высшие учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Осенние каникулы в школах предлагают начать со следующей недели до 15 октября. В красных и оранжевых зонах заведения общественного питания – рестораны, клубы – могут работать только до 22:00. Министерству здравоохранения поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни. В Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. В Киеве вероятным местом рассматривают Дворец спорта. Чтобы увеличить количество койкомест до принятия пациентов с COVID-19 готовят ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук. К работе в инфекционных больницах привлекают интернов и студентов старших курсов медицинских вузов. Минздрав увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс. до 50 тыс. в сутки. До конца октября местные власти должны оборудовать 80% койкомест с подачей кислорода. Верховная Рада рассмотрит изменения в закон, которыми введет штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.