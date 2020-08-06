Соответствующие указы президента опубликованы на сайте главы государства.

Указом №307/2020 Зеленский уволил с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу. Он возглавлял это управление с 2016 года.

Согласно указу №308/2020, новым начальником стал офицер ГУ разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По данным СМИ, в апреле прошлого года на него было совершено покушение. Российский диверсант установил под сиденьем автомобиля Буданова мину. Но взрывчатка взорвалась во время закладки.

“Изменение начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности”, – объяснили в Офисе президента.