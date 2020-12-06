В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.

Фото: Офис президента

Имел место и общий с военными обед, но на этот раз пресс-служба Зеленского ограничилась лишь двумя фотографиями.

Фото: Офис президента

14 октября, в День защитника Украины у Зеленского и Ермака состоялся рабочий визит в зону проведения операции Объединенных сил. Во время визита президент общался с воинами, вручал государственные награды и ценные подарки и тому подобное.

Имел место и общий с военными обед, фоторепортаж, который собственно и спровоцировал войну в соцсетях.