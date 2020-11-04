Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
“Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности Первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному им заявлению”, – говорится в сообщении.
Следующим указом Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником.
- Ранее сообщалось, что первый заместитель главы офиса президента Украины Сергей Трофимов обвенчался со своей невестой Анастасией. Обряд венчания в Свято-Пантелеимоновом монастыре в Киеве провел предстоятель православной церкви Московского патриархата Онуфрий.